İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan Altınyol üzerindeki Şaraphane Köprü mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle bölgede trafik akışı aksadı. Olay sonrası gerekli güvenlik önlemleri alınarak, araçların yoldan kaldırılması için çalışmalar başlatıldı.

Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu arttı

Bugün öğleden sonra meydana gelen zincirleme kazada birden fazla araç karıştı. Kazanın ardından olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı ve araçların kaldırılması için ekipler çalışmalara başladı. Ancak, kazanın etkisiyle Altınyol üzerindeki trafik yoğunluğu arttı ve araçlar, Yeşildere Caddesi’nden Demente Mobilya mevkisine kadar uzanan bir kuyruk oluşturdu.

Yol kullanıcılarına uyarı

Altınyol güzergahını kullanacak olan sürücüler, yaşanan trafik sıkışıklığı nedeniyle alternatif yolları tercih etmeleri önerilir. Yol çalışmaları ve araç kaldırma işlemleri tamamlanana kadar trafik yoğunluğunun devam etmesi bekleniyor.