İzmir’in Bornova ilçesinde Yeşildere Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında üç araç birbirine çarptı. Olay, köprü üstü Bornova istikametinde gerçekleşti.
Araçlar yol dışına çıkarılıyor
Trafik ekipleri, kazaya karışan araçları yol dışına alma çalışmalarına devam ederken, bölgedeki trafik yoğunluğu giderek artıyor.
Alternatif güzergahları kullanın
Kazanın olduğu alandan geçecek olan sürücülerin alternatif güzergahlar kullanmaları öneriliyor. Yol kullanıcılarına, güvenlik açısından dikkatli olmaları ve kazalı bölgeden uzak durmaları tavsiye ediliyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ