Bunlar da ilginizi çekebilir

Kazanın olduğu alandan geçecek olan sürücülerin alternatif güzergahlar kullanmaları öneriliyor. Yol kullanıcılarına, güvenlik açısından dikkatli olmaları ve kazalı bölgeden uzak durmaları tavsiye ediliyor.

İzmir’in Bornova ilçesinde Yeşildere Caddesi'nde meydana gelen trafik kazası nda üç araç birbirine çarptı. Olay, köprü üstü Bornova istikametinde gerçekleşti.

Kayıp Rojin’in babası: "Kızım, annesiyle, kardeşiyle hiçbir sıkıntı yaşamadı"

Kayıp Rojin’in babası: "Kızım, annesiyle, kardeşiyle hiçbir sıkıntı yaşamadı"

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.