Kahramanmaraş, bugün peş peşe meydana gelen iki depremle sarsıldı. İlk olarak 3.0 büyüklüğündeki deprem, saat 12:45'te gerçekleşti. Bir dakika sonra, 4.0 büyüklüğündeki ikinci deprem meydana geldi.

AFAD'dan alınan ilk verilere göre, depremler büyük paniğe yol açtı ancak şükürler olsun ki herhangi bir yaralanma veya can kaybı bildirilmedi. Depremler, bölgedeki vatandaşlar arasında büyük endişe yarattı ve birçok kişi evlerini terk ederek açık alanlara çıktı.

Yetkililer, artçı sarsıntılar ve olası riskler hakkında uyarıda bulunarak vatandaşların tedbirli olmalarını istedi. Bölgedeki tarama ve inceleme çalışmaları ise devam ediyor.