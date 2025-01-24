Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de geçtiğimiz günlerde yaşanan korkunç yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğretim üyelerinden oluşan bilirkişi heyeti, otelde teknik incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti.

İTÜ akademisyenleri yangın mahallinde incelemelerde bulundu

Bolu’nun Kartalkaya bölgesindeki Grand Kartal Otel’de yaşanan yangının ardından soruşturma süreci devam ediyor. Yangının sebeplerini ve meydana gelen can kaybını detaylı bir şekilde incelemek amacıyla Adalet Bakanlığı tarafından görevlendirilen akademisyenlerden oluşan bilirkişi heyeti, yangının gerçekleştiği otelde kapsamlı bir inceleme yaptı.

Güvenlik önlemleri alınarak inceleme gerçekleştirildi

İTÜ öğretim üyelerinden oluşan bilirkişi heyeti, yangının meydana geldiği Grand Kartal Otel’e güvenlik önlemleri eşliğinde giriş yaptı. Yaklaşık yarım saat süren incelemelerin ardından heyet, bölgeden ayrıldı. Yapılan incelemeler, olayın nedenlerine dair önemli veriler sunması bekleniyor.