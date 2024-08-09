Türk televizyonlarının sevilen yüzlerinden biri olan Peker Açıkalın'ın beyin kanaması geçirdiği yönündeki haberler, hayranları arasında büyük bir endişe yarattı. Ancak, ünlü oyuncunun eşi Çilem Açıkalın, bu iddiaları kesin bir dille yalanladı.

"Ciddi bir durum söz konusu değil"

Çilem Açıkalın, eşi hakkında çıkan haberlerin asılsız olduğunu belirterek, "Peker Açıkalın'ın beyin kanaması geçirdiği iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Evet, dört ay önce bir operasyon geçirdi, ancak şu an sağlığı gayet yerinde. Yazılanlar gibi ciddi bir durum söz konusu değil. Lütfen bu tür haberlere itibar etmeyin" ifadelerini kullandı.