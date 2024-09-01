Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. yarışı olan İtalya Grand Prix'sinde büyük bir başarıya imza atan Charles Leclerc, Ferrari ile zafer elde etti. Monza'da gerçekleştirilen yarışta Leclerc, 2019'dan bu yana ilk kez İtalya'da galibiyeti kucakladı. Bu sonuç, Leclerc'in Monza'daki ikinci zaferi olurken, kariyerinde de yedinci kez bir yarışı birinci sırada tamamladığı anlamına geliyor.

Ferrari ve Leclerc, İtalya Grand Prix'sinde 2019'dan sonra ilk kez zafer elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Leclerc'in bu zaferi, Ferrari'nin de uzun bir aradan sonra Monza'da elde ettiği ilk galibiyet olarak tarihe geçti.

İtalya Grand Prix'sinin ilk 10'u şu şekilde sıralandı:

Charles Leclerc, Ferrari Oscar Piastri, McLaren Lando Norris, McLaren Carlos Sainz, Ferrari Lewis Hamilton, Mercedes Max Verstappen, Red Bull George Russell, Mercedes Sergio Perez, Red Bull Kevin Magnussen, Haas Alexander Albon, Williams