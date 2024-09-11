Manisa-İzmir yolunda, İzmir istikametinde, MTA kavşağına 8 kilometre mesafede büyük bir zincirleme trafik kazası gerçekleşti. Kaza, birçok aracın karıştığı ve ciddi hasarın oluştuğu bir zincirleme olay olarak bildirildi.

Sol şerit trafiğe kapalı

Kaza nedeniyle yolun sol şeridi tamamen trafiğe kapatıldı. Ekipler, kaza yapan araçların yol dışına çekilmesi ve yoldaki engellerin kaldırılması için yoğun bir çalışma yürütüyor. Bu süreçte, güzergahı kullanacak olan sürücüler için alternatif güzergahlar önerilmektedir.

Yol kullanıcılarına uyarı

Manisa-İzmir yolunu kullanacak olan tüm yol kullanıcılarının, kazanın meydana geldiği bölgeden uzak durmaları ve alternatif güzergahları tercih etmeleri tavsiye edilmektedir. Kazadan dolayı yaşanabilecek trafik yoğunluğunun önüne geçilmesi amacıyla, yol çalışmalarının hızla tamamlanması için ekipler çalışmalarını sürdürmektedir.