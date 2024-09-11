Karabağlar Belediyesi, geleneksel hale gelen Kavacık Üzüm Festivali'nin 12.’si için hazırlıklarına son hızla devam ediyor. 14-15 Eylül tarihlerinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilecek festival, coğrafi işaretli üzümleri tanıtarak bölgedeki yerel kalkınmayı desteklemeyi amaçlıyor. Halk oyunları, üzüm yarışmaları, konserler, atölyeler ve sergilerle dolu renkli bir program ziyaretçileri bekliyor. Festivalin bu yılki en büyük sürprizlerinden biri ise Türk Halk Müziği’nin güçlü sesi Belkıs Akkale ve İzmirli sanatçı Sedat Yüce’nin sahne performansları olacak.

Başkan Kınay hazırlıkları yerinde inceledi

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, festival öncesi Kavacık Köyü’ne giderek hazırlıkları yerinde inceledi. Bağ sahipleriyle sohbet eden ve üzüm toplayan Başkan Kınay, Karabağlar Belediyesi olarak köylerin yapısını koruma konusunda kararlı olduklarını ve köylülerin kalkınması için daha fazla proje geliştirmek adına çalıştıklarını belirtti. Kınay, sadece üzümü değil, köyün tüm değerlerini ön plana çıkarmak istediklerini vurguladı.

Kavacık üzümü dünyaya açılıyor

Kavacık Üzümü’nün Uluslararası Coğrafi İşaret alması için çalışmaların sürdüğünü dile getiren Başkan Kınay, “Köylü milletin efendisidir” sözünü hatırlatarak, köylerin hak ettiği değere ulaşması için belediye olarak her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. Başkan, tüm vatandaşları 12. Kavacık Üzüm Festivali’ne davet ederek, “Karabağlar’ın önemli değerlerinden biri olan coğrafi işaretli Kavacık Üzümünü tanıtmak amacıyla düzenlediğimiz festivalimize herkesi bekliyoruz” dedi.