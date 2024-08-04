Paris'in başkenti Paris'teki Invalides alanında düzenlenen müsabakalarda, Mete Gazoz klasik yay kategorisinde Fransız sporcu Thomas Chirault ile karşılaştı. İlk sette Chirault 29-25 üstünlük sağladı, ikinci set ise 28-28 eşitlikle sonuçlandı. Üçüncü seti de 27-26 kazanarak 5-1 öne geçen Chirault, Mete Gazoz'un pes etmeyeceğini bilmeyen bir mücadeleye sahne oldu.

Gazoz, dördüncü ve beşinci setlerde 29-28'lik skorlarla üstünlük kurarak durumu 5-5 eşitlemeyi başardı. Beraberlik sonrası yapılan son atışta, Gazoz 10 puan alırken, Chirault 9 puanda kaldı. Böylece Mete Gazoz, zorlu bir mücadelenin ardından çeyrek finale yükseldi.

Son Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu olan Mete Gazoz, çeyrek finaldeki rakibini beklemeye başladı. Türkiye'nin gururu, olimpiyatlarda elde ettiği başarılarla dikkat çekerken, gözler bir sonraki tura çevrildi.