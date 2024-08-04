Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda büyük bir başarı yakalamak isteyen milli okçumuz Mete Gazoz, çeyrek final mücadelesinde Güney Koreli Kim Woo-jin karşısında istediği sonucu alamadı. Dünya ve Avrupa şampiyonu olan Gazoz, turnuvanın bu aşamasında elenerek olimpiyat serüvenini sonlandırdı.

Mete Gazoz, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın okçuluk branşında çeyrek finalde Güney Koreli rakibi Kim Woo-jin ile karşılaştı. Son Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu olan Gazoz, zorlu mücadelede rakibine 6-4 mağlup olarak turnuvadan elendi. Bu sonuç, Türk spor severler için büyük bir hayal kırıklığı yaratırken, Gazoz'un turnuva boyunca sergilediği performans takdir topladı.