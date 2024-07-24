CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Bornova’da gerçekleştirilen projeleri yerinde inceledi. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ile birlikte asfalt serim makinesi üzerine çıkan Zeybek, halkla buluşarak projeler hakkında bilgi aldı. Zeybek, genç belediye başkanlarına duydukları güveni vurgulayarak, “Bu bir takım oyunu, ekip olarak çalışıyoruz. Başarılı olmama gibi bir seçeneğimiz yok” dedi.

Bornova'daki projeler yerinde incelendi

CHP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın ve ilgili bürokratlar ile muhtarların eşliğinde Bornova’daki projeleri ve çalışmaları yerinde inceledi. Zeybek programına Yıldırım Beyazıt Caddesi’nde devam eden asfalt serim çalışmasıyla başladı. Sokak sokak gezen Gökan Zeybek, Çamdibi’nde mahalle kahvesine oturarak çay içip vatandaşlarla sohbet etti. Mahalle sakinlerinin görüş ve taleplerini dinledi.

İhtiyaç sahipleri için kurulan Kent Market'e ziyaret

Bornova genelinde 9 noktada ihtiyaç sahipleri için kurulan Kent Market’i ziyaret eden Zeybek, Çamdibi Atatürk Parkı içinde hizmete açılan Kent Lokantası’nda da Bornovalılarla birlikte yemek yedi. Ardından kısa süre içinde hizmete açılacak olan Meslek Edindirme Kurs Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

Kurye otoparkının betonu atıldı

Kazım Dirik Mahallesi'nde moto kuryeler için yeniden düzenlenen Tümgeneral Mehmet Suphi Kula Parkı’nda devam eden çalışmaları inceleyen Zeybek, kuryelerin park edeceği kısmın betonunu attı.

21 proje ağustos ayında tamamlanacak

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Gökan Zeybek’e, Kent Marketlerden Kent Lokantalarına, yeni ilçe meydanından tır parkına kadar Ağustos sonuna kadar tamamlanacak 21 proje hakkında detaylı bir sunum yaptı.

Genç ve kadın adaylar tercih edildi

Yerelde yakalanan başarıyı artırmak ve genele yansıtmak için belediye başkanlarıyla sürekli iletişim halinde olduklarını söyleyen Gökan Zeybek, “Adayları belirlerken gençleri ve kadın adayları tercih ettik. Seçim sonucunda da haklı olduğumuzu gördük. Gençlere ve kadınlara alan açmaya devam edeceğiz. Çalışmaları yakından takip ediyoruz. Gözümüz Ömer Başkan gibi genç başkanlarımızın üzerinde. Başarıları için hep birlikte çalışıyoruz. Bornova Belediyesi’nin 3 ay gibi kısa bir sürede çok önemli çalışmalar yaptığını yerinde gördüm. Ömer Başkanı ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Tasarruf tedbirlerini bahane etmeden yeni bir bakış açısıyla kaynaklar yaratarak daha yeşil, yaşanabilir, yaya dostu kentler inşa etmeliyiz. Bu bir takım oyunu, hep birlikte oynayıp hep birlikte başarılı olacağız. Halk bize bu görevleri verdi. Bu güveni boşa çıkarmamalı, çok çalışmalıyız. Başarılı olmama gibi bir seçeneğimiz yok” diye konuştu.

"Bornova'ya hizmet etmekten büyük heyecan duyuyoruz"

Gökan Zeybek’e ziyareti nedeniyle teşekkür eden Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ise, “Sizi ağırlamaktan büyük mutluluk ve gurur duyduk. Gece gündüz demeden tüm mesai arkadaşlarımızla birlikte büyük bir heyecanla Bornova’ya hizmet ediyoruz. Bize güvenerek aday gösteren başta Genel Başkanımız Özgür Özel olmak üzere parti yönetimimizin ve oylarıyla bu onurlu görevi veren vatandaşlarımızın duyduğu güveni boşa çıkarmayacağız. Bornova’nın çehresini değiştirecek projelere imza atıyoruz. Çalışmalarımızı sadece belediye hizmetleriyle sınırlı tutmuyor, sosyal projelerle de halkımıza dokunuyoruz. Bu süreçte tüm Bornovalılardan aldığımız destek ve motivasyonla daha büyük işlere imza atacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

CHP Türkiye'ye umut oldu

Gökan Zeybek, CHP Bornova İlçe Başkanlığı’nda partililerle bir araya geldi. Zeybek, İlçe Başkanı Ertürk Çapın’ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, yerel seçimlerde aldıkları oy oranını daha da yükseltmeleri gerektiğini belirtti. Milletvekilliğinin yanı sıra Parti Genel Sekreterliği görevinde de bulunan Bornova Belediyesi önceki dönem belediye başkanlarından Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır’ın da katıldığı ziyarette, yerel seçim sonrası yapılan anketlerde halkın yüzde 92’sinin erken seçime karşı olduğunu hatırlatan Zeybek, “Sonraki anketlerde durum değişti. Geçim derdindeki halkımızın yüzde 50’den fazlası şu an erken seçim istiyor. CHP Türkiye’ye umut oldu. Bizim estirdiğimiz rüzgar Avrupa’yı etkiledi, İspanya, İngiltere ve Fransa’da sosyal demokrat partiler seçimlerden birinci çıktı” diye konuştu.