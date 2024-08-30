MİT ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'nın koordineli operasyonu, PKK/KCK'nın Avrupa'daki önemli bir figürünü adalete teslim etti. Fransa vatandaşı Denis Daniel Korkmaz, Fransa yapılanmasındaki aktif rolü nedeniyle yakalandı ve sınır dışı edilerek Türkiye'den çıkarıldı. Operasyonun detayları ve diğer gelişmeler bekleniyor.

MİT ve Şanlıurfa Jandarma'dan ortak operasyon

Türkiye'nin güvenlik güçleri, PKK/KCK terör örgütünün Avrupa yapılanmasına yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirdi. MİT ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü operasyonda, PKK/KCK'nın Fransa yapılanmasında önemli bir rol oynayan Fransa vatandaşı Denis Daniel Korkmaz yakalandı. Korkmaz, operasyonun ardından gözaltına alındı ve sınır dışı edilerek Fransa'ya geri gönderildi.

Denis Daniel Korkmaz'ın görevi

Denis Daniel Korkmaz'ın, PKK/KCK'nın Avrupa'daki eylemlerinde aktif bir figür olarak faaliyet gösterdiği bildirildi. Fransa vatandaşı olan Korkmaz'ın yakalanması, örgütün Avrupa'daki yapısını hedef alarak güvenlik iş birliğinin artırıldığını ve uluslararası düzeyde operasyonel etkinliğin sağlandığını gösteriyor. Bu operasyon, PKK/KCK'nın uluslararası bağlantılarının kırılması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Sınır dışı edildi

Korkmaz'ın Türkiye'de tamamlanan işlemlerinin ardından sınır dışı edilmesi, uluslararası güvenlik iş birliğinin güçlendirildiğinin bir işareti olarak görülüyor. Operasyonun ardından yapılan açıklamalarda, bu tür uluslararası iş birliklerinin terörle mücadeledeki etkisinin büyük olduğu vurgulandı.