Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde, huzur ve güvenliği tehdit eden PKK/YPG'li teröristlere karşı etkili bir operasyon gerçekleştirdiğini duyurdu.

MSB'nin açıklamasına göre, "Teröristlerin taciz atışları karşılıksız kalmıyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi" ifadeleri yer aldı.