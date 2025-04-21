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Tekerlekli sandalyede oksijen takviyesi ile görüntülenen Papa, aynı gün yazılı olarak Gazze mesajı vermişti.

Rahatsızlığının ardından kaldırıldığı hastanede 38 günlük tedavisinin ardından 23 Mart tarihinde taburcu edilen Papa, 6 Nisan Pazar günü ortaya çıkmış Aziz Petrus'ta halkı selamlayarak "Herkese iyi pazarlar. Çok teşekkür ederim" dedikten sonra alanı terk etmişti.

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