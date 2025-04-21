Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, dün Paskalya bayramında halkı selamladıktan sonra bugün hayatını kaybetti. Katoliklerin ruhani lideri, 88 yaşındaydı.
38 GÜN TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ
Rahatsızlığının ardından kaldırıldığı hastanede 38 günlük tedavisinin ardından 23 Mart tarihinde taburcu edilen Papa, 6 Nisan Pazar günü ortaya çıkmış Aziz Petrus'ta halkı selamlayarak "Herkese iyi pazarlar. Çok teşekkür ederim" dedikten sonra alanı terk etmişti.
Tekerlekli sandalyede oksijen takviyesi ile görüntülenen Papa, aynı gün yazılı olarak Gazze mesajı vermişti.