Elektronik para ve ödeme sistemleri alanında Türkiye’nin önde gelen platformlarından Papara, son günlerde yaşanan teknik aksaklıklar nedeniyle kullanıcıların gündeminde. 5 Ağustos 2025 itibarıyla bazı kullanıcılar uygulamaya girişte veya işlem sırasında sorun yaşadıklarını bildiriyor.

"Çalışmalarımız hızla sürüyor"

Kullanıcılar, “Papara açıldı mı?”, “Papara ne zaman normale dönecek?” gibi sorularla sosyal medyada yoğun şekilde paylaşım yaparken, Papara cephesinden resmi bir açıklama geldi.

Şirket tarafından yapılan duyuruda, erişim ve işlem sorunlarının farkında olunduğu belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

“Papara olarak kullanıcılarımızın yaşadığı teknik aksaklıklar nedeniyle üzgünüz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan bildirim doğrultusunda, ödeme işlemlerine geçici günlük limitler uygulanmaktadır. Geliştirme çalışmalarımız hızla sürüyor.”

Bazı kullanıcılar, mobil uygulamada zaman zaman “İçerik yüklenemedi” uyarısı ya da “İnternet bağlantınız üzerinden bu işlem limitin üzerinde denenmiştir” gibi hatalar aldıklarını belirtirken, para çekme işlemlerinde de gecikmeler yaşandığı ifade ediliyor.

Papara’nın yaptığı açıklamada ayrıca, kullanıcıların hesaplarındaki fonların 6493 sayılı Kanun kapsamında banka koruma hesaplarında güvence altında olduğu vurgulandı.

Kullanıcıların güncel duyuruları Papara’nın sosyal medya hesapları ve resmi internet sitesi üzerinden takip etmeleri öneriliyor.