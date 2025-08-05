Aydın’ın Köşk ilçesinde jandarma ekipleri tarafından Ödemiş-Başçayır yolunda “şok” trafik uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında toplam 72 araç ve 96 şahıs kontrol edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından yapılan denetimlerde, trafik kazalarının önlenmesi, sürücülerin kural ihlallerinin tespiti ve yol güvenliğinin artırılması hedeflendi.

Kontroller esnasında eksik evrak, ehliyetsiz araç kullanımı ve diğer trafik ihlalleri konusunda incelemelerde bulunuldu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Yol kullanıcılarının güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi için trafik denetimlerimiz aralıksız sürecektir” ifadelerine yer verildi.

Jandarma ekipleri, benzer uygulamaların il genelinde farklı noktalarda da devam edeceğini bildirdi.