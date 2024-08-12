Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, transfer çalışmalarında önemli bir adım attı. TVF Kadınlar 2. Ligi’nde bu yıl da Turgutlu’yu temsil edecek olan takım, Başantrenör Erdal Kurç ve teknik ekibi ile sözleşme yeniledi.

Takım sezona güçlü başlayacak

Takımın Başantrenörü Erdal Kurç’un yanı sıra, yardımcı antrenörler Mustafa Özkeçeci, Zeliha Şamakon, Devran Karatay ve Erkek Voleybol Başantrenörü Yener Baştürk ile yapılan anlaşmalar, takımın bu sezonki hedeflerine güçlü bir başlangıç yapmasını sağlayacak.

Başkan Fırat Honaz'dan destek mesajı

Turgutlu Belediyespor Başkanı Fırat Honaz, konuyla ilgili olarak, “Uzun yıllardır voleybol takımımızın Başantrenörü Erdal Kurç ve yardımcı antrenörlerimizle bu yıl da devam etme kararı aldık. Tüm hocalarımıza ve oyuncularımıza sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon diliyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Sürprizlerle dolu bir sezon bekleniyor

Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı'nın bu sezon nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu. Yeni transferlerle güçlenen takım, ligdeki başarısını sürdürmeyi hedefliyor.