Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) borçları nedeniyle karşı karşıya kaldığı haciz ile gündeme geldi. Belediye Başkanı Vahap Seçer'in açıklamalarına göre, bu adım tartışmalara neden oldu.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), son dönemde kamu kurumları ve özel sektör firmaları dahil olmak üzere borç tahsilatlarını artırmaya yönelik politikalar izliyor. Belediyelerin de SGK prim borçları, kurumun tahsilat girişimlerinde öncelikli hedefler arasında yer alıyor.

Hesaplara haciz konuldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, uzun süredir devam eden SGK borçlarının tahsili konusunda harekete geçildiğini ve sonuç olarak hesaplarına haciz konulduğunu açıkladı. Belediye Başkanı Vahap Seçer, bu durumu "muhalif partilerin belediyelerini sıkıntıya sokmak için yapılan bir uygulama" olarak değerlendirdi.

SGK'nın belediyelere yönelik borç tahsilatları, kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliği üzerinde önemli etkilere sahip olabilir. Bu tür uygulamalar, belediyelerin mali yapısını ve bütçe planlamalarını doğrudan etkileyebilir.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin SGK borçlarının yanı sıra diğer mali sorunları da dikkat çekiyor. Belediye yönetimi, borçların ödenmesi ve mali disiplinin korunması konusunda çalışmalarını sürdürüyor.