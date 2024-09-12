Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde şiddet ve istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebeğin sağlık durumu ve ailevi durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Bakanlık, Sıla bebeğin entübe durumda bulunduğunu ve kardeşinin devlet korumasına alındığını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Entübe durumunda bulunan bebeğin kardeşi devlet koruması altına alınarak psikososyal destek çalışmaları başlatılmıştır. Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olarak suçluların en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız."

Olayın süreci nasıl?

Sıla bebeğin ailesi tarafından hastaneye götürülmesinin ardından yapılan tıbbi incelemelerde, bebeğin beyin kanaması geçirdiği ve vücudunda morluklar olduğu belirlendi. Ayrıca, cinsel istismara uğradığı tespit edildi. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, bebeğin annesi Bakiye Yeniçeri, komşularının 13 ve 14 yaşındaki çocukları, ve annenin dini nikahla birlikte yaşadığı Sanlı Ö. (33) ile komşusu Kani A. (35) tutuklandı. Tutuklu sayısının beşe yükseldiği belirtildi.

Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, dün akşam yaptığı açıklamada, Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'nun Sıla’nın cinsel istismara uğradığını kesinleştiren raporunu duyurdu. Gürcün, annenin çocuğunun durumunu fark etmesine rağmen delilleri kararttığını ve çocuğunu üç gün boyunca hastaneye götürmediğini belirtti. Bu durumun, çocuğun bakım yükümlülüğüne aykırı bir davranış olduğunu ve Sıla'nın mevcut sağlık durumuna yol açtığını ifade etti.

Gürcün, “Annenin, çocuğundaki durumu fark etmesine rağmen delilleri gizlemesi ve olay hakkında adli makamlarla paylaşmaması, çocuğun sağlık durumunun daha da kötüleşmesine sebep olmuştur. Kurumlarımız hızlı bir şekilde aksiyon almış ve adli tıp raporu tamamlanmıştır. Tutuklanan kişiler, çocuğun cinsel istismar vakasıyla ilgili elde edilen delillerin doğruluğu göz önünde bulundurularak gözaltına alınmıştır” dedi.