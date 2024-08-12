İçişleri Bakanlığı, Şırnak’ın Silopi ilçesinde bir kömür madenine ait servis aracına yönelik patlamalı saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı. Yolda seyir halindeyken meydana gelen patlamada bir kişi yaşamını yitirdi, 2’si ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı. Olayın, bölgede işletilen kömür ocağıyla ilgili husumet nedeniyle düzenlendiği belirtiliyor.

Silopi'de kömür madenine ait servis aracı, hareket halindeyken patlama ile hedef alındı. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, patlama sonucunda bir kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 8 kişinin 2’sinin durumu ağır olarak bildirildi. Yaralılar, en yakın hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

İlk incelemelere göre, patlamanın Irak’ın kuzeyinden gerçekleştirildiği ve kömür ocağıyla ilgili yaşanan husumetten kaynaklandığı tespit edildi. Bu husumetin, kömür madenine yönelik saldırıyı tetiklediği ifade ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın olayla ilgili kapsamlı incelemeleri devam ediyor.

Olayın ardından bölgede gerekli güvenlik önlemleri artırıldı. Güvenlik güçleri, saldırının gerçekleştiği alanın etrafında güvenlik çemberi oluşturdu ve tahkikat başlattı.