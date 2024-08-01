Tunceli'nin Ovacık ilçesinde gece saatlerinde yaşanan 3.5 büyüklüğündeki deprem, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Depremin yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Depremin detayları ve AFAD açıklaması

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde saat 03.14'te meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki deprem, yerel halkta kısa süreli bir paniğe yol açtı. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, deprem yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.