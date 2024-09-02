Conflict haberine göre, İzmir'de Türkiye Gençlik Birliği (TGB), ABD'ye yönelik protestolarına bir yenisini ekledi. İzmir Limanı'na demirleyen USS Wasp savaş gemisinde görev yapan bir ABD askerinin başına çuval geçiren grup, eylemi ABD'nin Türkiye politikalarına tepki olarak gerçekleştirdi.

TGB'nin eylemi ve mesajı

Türkiye Gençlik Birliği, İzmir'de gerçekleştirdiği bu eylemle ses getirdi. Grup, ABD'nin Ortadoğu ve Türkiye üzerindeki politikalarına karşı olduklarını vurgulamak amacıyla böyle bir eylem gerçekleştirdiklerini açıkladı. Eylem sırasında çekilen görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı ve büyük yankı uyandırdı.

Eylemi gerçekleştiren TGB üyeleri, "Türk milletinin onurunu korumak için buradayız. ABD'nin ülkemiz üzerindeki emperyalist politikalarına karşı tepkimizi bu şekilde gösteriyoruz" şeklinde bir açıklama yaptı.

USS Wasp gemisi

USS Wasp, ABD donanmasının en önemli savaş gemilerinden biri olarak biliniyor. İzmir'e yapılan bu liman ziyareti, iki ülke arasındaki askeri iş birliğini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildi. Ancak, TGB'nin bu eylemi, ABD-Türkiye ilişkilerinin kamuoyundaki tartışmalı yönlerine dikkat çekti.

Sosyal medyanın ve kamuoyunun tepkisi

Olayın sosyal medyada yankı bulmasıyla birlikte, Türkiye'de ve uluslararası kamuoyunda geniş çaplı tartışmalar başladı. Kimileri eylemi desteklerken, kimileri ise bu tür hareketlerin diplomatik ilişkilere zarar verebileceğini savundu.

Twitter ve diğer platformlarda #ÇuvalEylemi etiketi altında yapılan paylaşımlar, olayın ne denli büyük bir dikkat çektiğini gösteriyor. Birçok kullanıcı, TGB'nin bu eylemini "cesur" ve "önemli bir protesto" olarak nitelendirirken, bazıları ise bu tür hareketlerin Türkiye'nin uluslararası arenadaki imajına zarar verebileceğini öne sürdü.



