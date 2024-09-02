Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, Kadıköy’de 30 Ağustos Cuma günü oynanan Fenerbahçe-Alanyaspor maçının ardından aracına bindiği sırada kornaya basan sürücüyü uyarmak isterken yumruklu saldırıya uğradı. Saldırının ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Saldırganlar tespit edildi

Soruşturma kapsamında, polis ekipleri aracın plaka bilgilerini kullanarak şüphelilerin kimliklerini belirledi. Olay sırasında hakaret ettiği tespit edilen ve yakalanan T.T.İ., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheli, yumruklu saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen E.G., ise gözaltına alındı. E.G.'nin daha önce 7 suçtan kaydının olduğu öğrenildi ve şu anda emniyetteki işlemleri devam ediyor.