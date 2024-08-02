Instagram’a getirilen erişim engeli, sosyal medya platformunun kullanıcıları arasında geniş çapta bir etki yarattı. Sosyal medya üzerinden sıkça tartışılan konu hakkında ilk resmi açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’dan geldi. Sayan, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, erişim engelinin gerekçeleri hakkında bilgi verdi.

Sayan'ın açıklamasında, "Instagram platformuna yönelik geçici bir erişim engeli uygulanmaktadır. Bu adım, belirli teknik ve güvenlik nedenleriyle alınmıştır. Amacımız, kullanıcı deneyimini güvence altına almak ve platformun güvenliğini sağlamak" ifadelerine yer verildi. Ayrıca, erişim engelinin süresine ve kapsamına dair detayların ilerleyen günlerde açıklanacağı belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, açıklamasında erişim engelinin teknik aksaklıklar ve güvenlik açıkları ile ilgili olduğunu vurguladı. Bu engelin, platformda yaşanan bazı sorunların çözülmesine yardımcı olacağı ve kullanıcıların daha güvenli bir deneyim yaşamasını sağlayacağı ifade edildi.

Erişim engelinin süresinin ve kapsamının ne zaman netleşeceği konusunda bakanlık yetkilileri tarafından daha fazla bilgi verilmesi bekleniyor. Kullanıcıların, resmi açıklamaları takip ederek en güncel bilgilere ulaşmaları öneriliyor.

Bakanlık,"Batılı ülkeler söz konusu olduğunda, sosyal medya platformlarının Katalog Suçlar başta olmak üzere birçok konuda hızlıca tedbir aldıklarını görüyoruz. Biz de baştan beri aynı hassasiyeti ve adil duruşu talep ediyoruz. Bu platformlar, kurallarına uydukları ülkelerde sundukları güvenli, temiz ve adil içerik mekanizmasının Türkiye'de de geçerli olmasını istiyoruz. Sağlayıcıların uyguladığı bu çifte standart, tüm dünya için ortak bir sorun. Şöyle bir hatırlayalım; gelin ülkemizde temsilcilikler açın, insanımızın hak ihlallerinin önüne geçelim dedik. Gelmek istemediler. Kendilerine bildirilen suçlara karşı gereken adımları yerine getirmediler. Birlikte daha temiz bir internet inşa edelim, milletimiz muhatap bulsun dedik, bir takım sanal ofislerle göstermelik işler yaptılar. Yaptığımız kanun değişiklikleri ile tüm bu arkadan dolanmaların önüne geçtik. Görüyoruz ki aynı anlayışı hala sürdürmeye çalışıyorlar. "Bildiğimi okurum, istediğimi yayınlarım, istediğimi yayınlamam" diyorlar. Biz bunu kabul etmedik, etmeyeceğiz. Değerlerimize saygı duyan, dezenformasyonsuz, daha temiz ve güvenli bir sosyal medya tesis etmek için ne gerekiyorsa yapacağız."