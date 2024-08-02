Klip için görüştüğü mankenlerin yüksek ücret talep etmesi, Aydın'ı şaşırtarak farklı bir çözüm arayışına yönlendirdi.

"Klipte kadın yerine bir çiçek oynayabilir"

Aydın Aydın, artan maliyetlere karşı tepkisini alışılmadık bir şekilde ortaya koydu. Mankenlerin fiyatlarının yüksek olması nedeniyle klip çekimlerinde mankenler yerine ayçiçekleri kullanma kararı aldı. Şarkıcı, "Madem kadınlar çiçektir, o zaman klipte de kadın yerine bir çiçek oynayabilir" diyerek esprili bir dille eleştirisini dile getirdi.

Klibin çekimleri, bir ayçiçeği tarlasında yapıldı ve Aydın Aydın, bu kararının kendisini mali yükten kurtardığını belirtti. Ayçiçeklerinin klipte sergilediği estetik ve doğal güzellik, şarkının atmosferine uyum sağladı. Aydın, binlerce ayçiçeğinin ücretsiz olarak klipte rol aldığını ve bu çiçeklerin hem görsel hem de mali açıdan büyük katkı sağladığını ifade etti.