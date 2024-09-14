Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama ve görevden alma kararlarına göre, üç bakan yardımcısının görevine son verildi ve yeni atamalar yapıldı.
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu görevden alındı. Şamlıoğlu’nun yerine, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Muhammet Bilal Macit atandı.
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekci’nin görevine son verilirken, bu pozisyona Musa Heybet getirildi.
Sağlık Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz’ın yerine ise Yasin Ayfer Erkoç atandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılığı pozisyonuna Muhammet Kasım Gönüllü atanarak, bu görevdeki değişiklikler tamamlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları şu şekilde:
- Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine Ahmet Berat Çonkar, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine Kerim Taşkıran ve Muhammed Talha Pamukçu atandı.
- Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu görevden alınıp yerine Erhan Karakaya atandı. Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak görevlendirildi.