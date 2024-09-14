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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları şu şekilde:

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılığı pozisyonuna Muhammet Kasım Gönüllü atanarak, bu görevdeki değişiklikler tamamlandı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz’ın yerine ise Yasin Ayfer Erkoç atandı.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekci’nin görevine son verilirken, bu pozisyona Musa Heybet getirildi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu görevden alındı. Şamlıoğlu’nun yerine, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Muhammet Bilal Macit atandı.

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