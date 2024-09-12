İYİ Parti, İzmir Milletvekili Ümit Özlale partisinden istifa ettiğini duyurdu.
Özlale, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Bugün itibarıyla partimdeki görevlerimden ve partimden istifa ettiğimi kamuoyuna saygılarımla duyururum” ifadelerine yer verdi.
Özlale son günlerde İYİ Parti'den istifa ettiğine dair söylentilere karşılık, Odatv'ye bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, “İstifa etmedim, hâlâ partideyim” demişti.
14 Mayıs’taki seçimde 44 milletvekili çıkaran İYİ Parti'nin Meclisteki sandalye sayısı 30’a geriledi.
Bugün itibarıyla partimdeki görevlerimden ve partimden istifa ettiğimi kamuoyuna saygılarımla duyururum.— Prof Dr. Ümit Özlale (@UmitOzlale) September 12, 2024
Kaynak: Haber Merkezi