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Bugün itibarıyla partimdeki görevlerimden ve partimden istifa ettiğimi kamuoyuna saygılarımla duyururum.

Özlale son günlerde İYİ Parti'den istifa ettiğine dair söylentilere karşılık, Odatv'ye bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, “İstifa etmedim, hâlâ partideyim” demişti.

Özlale, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Bugün itibarıyla partimdeki görevlerimden ve partimden istifa ettiğimi kamuoyuna saygılarımla duyururum” ifadelerine yer verdi.

İYİ Parti, İzmir Milletvekili Ümit Özlale partisinden istifa ettiğini duyurdu.

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