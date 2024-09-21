Sosyal medyada "Gaga Bulut" adıyla tanınan fenomen Bulut Altuğ, bugün tahliye olduğunu duyurdu. Bir süredir yasa dışı bahis oynadığı iddiasıyla tutuklu bulunan Altuğ, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla beraat ettiğini ve serbest bırakıldığını takipçilerine aktardı.

Tahliye haberini "Tahliyeee oldum🕊️🕊️🕊️" sözleriyle paylaşan Gaga Bulut, hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Hakkımda yapılan haberlerin hepsi yalandı ve Türk mahkemeleri yargıladı, bir suç bulunmadı. Yasa dışı bahis oynamadım, bundan para kazanmadım ve kimseye de kazandırmadım. Günahıma girenler umarım belasını bulur. Ömrümden giden 2 ayın yerini dolduramam, ama siz değerli insanlar iyi ki varsınız. Sizleri çok özledim.”

Fenomenin açıklaması kısa sürede binlerce etkileşim alırken, hayranları tahliye haberini büyük bir sevinçle karşıladı. Altuğ'un, bundan sonraki süreçte sosyal medya kariyerine nasıl devam edeceği merak konusu.