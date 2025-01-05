Ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla kuzeni Murat Sarıkabadayı'nın vefatını duyurdu. Sarıkabadayı, "Kuzenim Murat Sarıkabadayı’yı kaybettik. Cenazesi yarın Kahramanmaraş Sivricehöyük köyü mezarlığına defnedilecektir" ifadeleriyle acı haberi paylaştı.

Sarıkabadayı, mesajında ayrıca, "Ailemizin acısını paylaşan herkesten Allah razı olsun" diyerek, taziye mesajlarını ileten herkese teşekkür etti. Sosyal medya kullanıcıları, "Başınız sağolsun", "Ölüm haberleri beni çok üzüyor", "Allah rahmet eylesin" gibi yorumlarla ünlü şarkıcıya destek verdi.

Soner Sarıkabadayı’nın müzik kariyeri

Soner Sarıkabadayı, "Boza boza", "Ölümüne", "Yara Bandı", "Pas", "O Konu", "Hala Seviyorum", "Tuzlu Su", "Açık Adres", "İtiraz", ve "Taş" gibi hit şarkılarıyla tanınan bir isim. Şarkıcı, müzik kariyerinde büyük bir başarıya ulaşmıştı.