Ege TV ekranlarında her Pazar izleyicileriyle buluşan “Songül Torbaoğlu ile Sadece,” bu hafta da dolu dolu bir içerikle ekran başına davet ediyor. İzleyicilere sağlıklı yaşamdan modaya, güzellikten gastronomiye geniş bir yelpazede bilgi ve keyifli sohbetler sunan program, 13.15’de başlayacak yeni bölümünde izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.

Moda, güzellik, kültür ve gastronomi konuşulacak

Songül Torbaoğlu’nun samimi ve bilgilendirici yaklaşımı, farklı alanlarda uzman konuklarıyla bir araya gelerek her hafta daha da zenginleşiyor. Bu hafta moda, güzellik, kültür ve gastronomi dünyasına dair ilginç detaylar ve yeni trendler Ege TV ekranlarında olacak.

Tasarımcı Yiğit Eryendi haftanın konuğu

Bu haftanın konukları arasında Türkiye’nin ünlü kuaförlerinden Engin Irmak ve Serkan Söğüt yer alırken, moda dünyasının yükselen tasarımcısı Yiğit Eryendi de programın ilgi çekici bir diğer ismi olarak izleyicilerle buluşacak.

Güzellik ve saç bakımındaki yeni trendlerden, modanın sınırlarını zorlayan yaratıcı tasarımlara kadar birçok konuyu ele alacak olan bu bölüm, estetik ve stilin bir arada olduğu keyifli bir sohbet sunacak.

"Her hafta izleyicilerimize ilham vermek istiyorum"

Songül Torbaoğlu, “Her hafta izleyicilerimize ilham vermek, modadan güzelliğe, sağlıklı yaşamdan gastronomiye birçok alanda faydalı bilgiler sunmak istiyorum. İzmir’in kültür ve gastronomi zenginliğini de her fırsatta ekrana taşımak benim için büyük bir keyif. İzleyicilerimizin hayatlarına küçük de olsa dokunabilmek, onlara rehberlik edebilmek bu programın en önemli amaçlarından biri” dedi.

İzmir’in hem kültürel hem de gastronomik zenginliklerini ekranlara taşımaya devam eden “Songül Torbaoğlu ile Sadece,” şehri sevenler ve yeni keşiflere açık olanlar için vazgeçilmez bir program haline geliyor.