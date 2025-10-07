2025’in ilk dokuz ayında yatırım araçları arasında zirveye gram gümüş yerleşti.

1 Ocak–7 Ekim 2025 döneminde gümüş, %97,96’lık yükselişle yatırımcısına en yüksek getiriyi sağladı. Böylece yılın ilk üç çeyreğinde en çok kazandıran yatırım aracı 2025 listesinde ilk sıraya oturdu.

Altın ve Bitcoin de yükselişte

Gümüşü, %77,89 getiriyle gram altın izledi. Bitcoin ise aynı dönemde %56,12 değer kazanarak güçlü bir performans sergiledi.

Dijital varlık piyasalarındaki toparlanma, kripto para yatırımcılarının yüzünü güldürdü.

Borsa sınırlı kaldı

Uluslararası endekslerde de yükseliş görüldü. Nasdaq100 endeksi %40,50, Euro %32,98, Dolar %17,99 oranında artarken, Borsa İstanbul (BIST100) yalnızca %10,14’lük bir kazançla sınırlı kaldı.

Uzmanlar, bu farkın nedenini Türkiye’deki faiz politikaları ve yatırımcıların güvenli liman tercihlerine yönelmesi olarak değerlendiriyor.

Yatırımcılar gümüşe yöneldi

Uzmanlara göre, yatırımcıların gümüşe ilgisi iki temel nedene dayanıyor:

Küresel enflasyonist ortamda değer koruma eğilimi, Gümüşün sanayi ve teknoloji sektörlerinde artan kullanımı.

Analistler, “Altın ve Bitcoin yatırımcısına kazandırdı ancak 2025’te sürpriz gümüş oldu.” yorumunda bulunuyor.

Veri Özeti (1 Ocak – 7 Ekim 2025)

Sıra Yatırım Aracı Getiri (%) 1 Gram Gümüş 97,96 2 Gram Altın 77,89 3 Bitcoin 56,12 4 Nasdaq100 40,50 5 Euro 32,98 6 Dolar 17,99 7 BIST100 10,14

Kaynak: Finansal veri analizleri (Bloomberg, Investing, TradingView)