İzmir’de su sıkıntısı yaşanıyor belediyeler ve DSİ bu konu için çalışıyor vatandaşa da büyük sorumluluk düşüyor. Su tasarrufuna herkes dikkat etmeli.

Gündem yangınlar ve ihmallerle şekilleniyor

Cihad Taysi, Türkiye’nin son günlerde orman yangınlarıyla boğuştuğunu ifade etti. “Maalesef gündem yangınlar. 3 ilde 4 yangın var. Bursa, Karabük ve Kahramanmaraş’taki yangınlar halen devam ediyor” dedi. Yangınlara müdahale eden gönüllülerden üçünün hayatını kaybettiğini belirtti.

Taysi, sabotaj şüphesi taşıyan olaylara da dikkat çekti: “Eski asker olduğu belirtilen bir kişinin aracında benzin bulunmuş. Vatandaşın elinden zor alınmış. Bu kişi daha önce FETÖ soruşturmasında da yargılanmış.” Karabük’te 19 köyün tahliye edildiğini ve söndürme çalışmalarının sürdüğünü de ekledi.

Yangınların nedeni bireysel sorumsuzluk olabilir

Nevzat Dönmez, yangınların bazılarını bilinçsiz bireysel davranışların tetiklediğini vurguladı. “İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı, yangınlardan biri eski yatak ve yorgan yakılmasıyla başlamış. Kıvılcım ormana sıçramış” dedi.

Devletin her bireyin başına nöbetçi koyamayacağını belirten Dönmez, vatandaşların sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini ifade etti. Özellikle su tüketimi ve yangın riski konularında halkın bilinçlenmesinin şart olduğunu dile getirdi.

Gece görüşlü hava araçları eksikliği müdahaleyi geciktirdi

Yangınlara gece boyunca müdahale edilememesi büyük eleştiri konusu oldu. Dönmez, “NTV yangını canlı veriyordu, insanlar izliyor ama müdahale edilmiyor. Çünkü gece görüşlü helikopter ve uçaklarımız yok” diyerek bu eksikliğin büyük kayıplara neden olduğunu söyledi. Bu tür hava araçlarının acilen temin edilmesi gerektiğini belirtti.

Toplumsal bilinçsizlik sorunun temelinde yatıyor

Taysi, yangınlar ve su krizinin temelinde eğitimsizlik ve bilinçsizlik olduğunu savundu. “2025 yılındayız ama toplum teknolojiye ve çağın gereklerine ayak uyduramıyor” dedi. Toplumun hâlâ dijital bilgiye rağmen temel sorumlulukları bilmediğini vurguladı.

Su israfı büyük bir tehdit olarak büyüyor

Nevzat Dönmez, su krizinin sadece kurumların değil, bireylerin sorumsuzluğu sonucu büyüdüğünü belirtti. “Arkadaşım 40 dakika duşta kalmış, masadan kalktım sinirimden oturmadım” diyerek kişisel bir örnek paylaştı. Bu davranışları “bencillik” olarak tanımlayan Dönmez, bu sorumsuzlukların ülkeye zarar verdiğini ifade etti.

Cihad Taysi ise su kaynaklarının hızla tükendiğini ve meyve-sebze gibi ürünlerin birkaç yıl içinde erişilemez hale geleceğini belirtti. “Bilim insanları uyarıyor, bu su kaynakları azalıyor” dedi.

Nevzat Dönmez, “Hz. Ali’nin dediği gibi, iyi insanla kötü insana aynı davranırsan, iyilere kötülük etmiş olursun” diyerek bu tür örneklerin cezalandırılması gerektiğini ifade etti.

Kabine toplanıyor: Gündem orman yangınları ve terör

Cihad Taysi, kabine toplantısında orman yangınları ve “terörsüz Türkiye” konularının ele alınacağını duyurdu. Terörsüz Türkiye için bir komisyon kurulacağını, DEM Parti ve CHP’nin de bu komisyona destek verdiğini söyledi.

Dönmez, bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın stratejik bir siyaset yürüttüğünü savundu: “Rakibini öyle bir pozisyona sokuyor ki, kabul etse de etmese de zor durumda kalıyor.”

Türkiye’de barış isteniyor ama hafıza unutmuyor

Dönmez, barıştan yana olduklarını ancak geçmişte teröre karışmış kişilerin ellerini kollarını sallayarak dolaşmasına karşı olduklarını belirtti. “Aponun özgürlüğüne asla razı değilim. Bunun bedeli buysa olmasın” dedi.

Kürt meselesinde vatandaş eşitliği vurgulandı

Nevzat Dönmez, Türkiye’de anayasanın vatandaşlar arasında ayrım yapmadığını belirtti. “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı eşit haklara sahiptir” dedi. Cihad Taysi, ABD ve Almanya örneklerini vererek Türkiye’de gereksiz ayrışmaların yaşandığını belirtti.

Dönmez, mezhepsel ayrışmaların da yapay olduğuna değinerek, “Kur’an’da mezhep yok, bunlar sonradan çıkmış şeyler” dedi.

İzmir’de Diyanet skandalı: Paralar sayılırken görüntülendi

Cihad Taysi, Diyanet İşleri Başkanlığı Mekke sorumlusunun para sayarken görüntülendiğini aktardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma başlattığını ve müfettiş görevlendirildiğini belirtti. “270 bin doları sayarken videoya çekilmiş, rüşvet alırken kimse kendini çektirmez” diyerek olayın vahametini vurguladı.

İzmir’de su krizi büyüyor: Kurumlar arasında kopukluk var

Nevzat Dönmez, İzmir ve Çeşme’deki su krizine değinerek, önce çözüm üretmek gerektiğini söyledi. “Sorumlusu kim olursa olsun önce bu su nasıl gelir, bunu konuşmalıyız” dedi.

Cihad Taysi, kurumlar arası siyasi çekişmelerin sorunun büyümesine neden olduğunu ifade etti: “CHP’li belediyeye DSİ gitmiyor, AK Partili belediyeye farklı davranılıyor. Belediye bu işi yapamıyor çünkü ne bütçesi yeterli ne de koordinasyon sağlanabiliyor.”

Yerel siyasette kavga değil çözüm odaklı yaklaşım olmalı

Taysi, siyasi partilerin kendi dengeleri içinde kalması gerektiğini söyledi: “Özgür Özel konuşuyor, AK Parti il başkanı cevap veriyor. Sen onun dengi değilsin ki. Yerel siyaseti yerelde yapın.” Su sorununa dair hiçbir tarafın çözüm önerisi sunmadığını, sadece basın üzerinden karşılıklı suçlamalarda bulunulduğunu vurguladı.

Halkı doğrudan etkileyen orman yangınları, su krizi ve siyasal kutuplaşmalar, sadece yöneticilerin değil, bireylerin de sorumluluk almasını zorunlu kılıyor. Kamuoyunun bilinçlenmesi, sorunlara karşı sağduyulu ve çözüm odaklı yaklaşım sergilemesi gerektiği her iki konuşmacı tarafından vurgulandı.