İzmir’in Bornova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler hem havadan hem karadan müdahale ediyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcanıyor.



Gökdere yakınlarında orman yangını

Yangın, saat 12.20 sıralarında Bornova ilçesi Gökdere Mahallesi yakınlarında başladı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Müdahale sürüyor

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 4 uçak, 7 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozer yangına müdahale için görevlendirildi. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale edilirken, ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Rüzgar etkili oluyor

Yangının geniş alana yayılmasını önlemek için ekipler, rüzgarın etkisini de göz önünde bulundurarak söndürme hattını genişletti. Bölgedeki vatandaşlara dikkatli olmaları ve yetkililerin uyarılarını takip etmeleri çağrısında bulunuldu.