Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, türban takarak yaptığı paylaşımlar nedeniyle "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Dün Beyoğlu’nda gözaltına alınan Övüç, suçlamalarla ilgili sorgulanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, Övüç’ün "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, Türk Milletini, Cumhuriyeti, Devletin Kurum ve Organlarını aşağılama, kasten yaralama, güveni kötüye kullanma" suçlarından kaydının olduğu belirtildi.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Övüç, adliyeye sevk edildikten sonra, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.