İzmir'de bir sosyal medya paylaşımı, bilim dünyasına yeni bir endemik bitki türü kazandırdı. Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Yıldırım, sosyal medyada gördüğü bitkinin izini sürerek, bu bitkiyi Türkçe "Muğla emceği" adıyla literatüre kazandırdı.

Bitkinin keşfi için yola çıktı

Prof. Dr. Yıldırım, Muğla'nın Akyaka bölgesinde yaşayan doğasever Yasemin Silier’in paylaştığı bitki fotoğraflarını inceledikten sonra, bitkinin yeni bir tür olabileceğini düşündü. Yıldırım, bu bulgular üzerine Muğla'da bitkiler üzerine amatör çalışmalar yapan Bülent Elmas ile Göcek Tüneli yakınlarına giderek bitki örnekleri topladı.

Bu süreçte, doktorantı Tuğkan Özdöl ve Mersin Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rıza Binzet de projeye dahil oldu. Araştırmacılar, bitkinin literatürde kaydının olmadığını belirledikten sonra, detaylı çalışmalar yaparak bilimsel makale hazırladılar.

Bitkiye isim verildi

Hazırlanan bilimsel makale, Yeni Zelanda kökenli Phytotaxa Dergisi’nde yayımlandı. Bu makale ile literatüre kazandırılan bitkiye "Muğla emceği" adı verildi; bilimsel ismi ise "Onosma serpentinica" olarak belirlendi. Bu keşifle birlikte, Türkiye'deki onosma türlerinin sayısı 105'e çıkmış oldu. Bu türlerden 62’si ülkemize özgü endemik bitkilerdir.

"Ülkemizdeki bu çeşitlilik oldukça değerli"

Prof. Dr. Yıldırım, Muğla emceğinin, Anadolu'nun doğusu ve güneyi ile İç Anadolu'da yaygın olan kaya emceği (Onosma alborosea) ile karıştırıldığını ve bu karışıklığın yanlış tanımlamalara yol açtığını belirtti. Yıldırım, "Keşfettiğimiz tür, şu ana kadar sadece Fethiye sınırlarında tespit edilmiştir ve ülkemize has bir endemiktir. Bu bitki, onosma cinsi genel olarak Kuzeybatı, Güneybatı ve Doğu Asya, Orta Doğu ve Akdeniz Havzası'nda yayılış gösterirken, ülkemizdeki bu çeşitlilik oldukça değerlidir" dedi.