Sosyal medya üzerinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türk milletine yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı iddia edilen Burak Keleş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı.

"Gereği yapıldı"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Gereği yapıldı. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve Aziz milletimize hakaret eden Burak Keleş adlı şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce yakalanarak gözaltına alınmıştır" ifadelerini kullandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Burak Keleş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.