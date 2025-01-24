Yunanistan’da, 14 yaşındaki bir çocuğun sosyal medyada popüler olan “en uzun süre nefes tutma” meydan okumasına katılması, bayılmasına ve hastaneye kaldırılmasına neden oldu. Bu olay, ülkede gençlerin sosyal medya kullanımı konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Gençlerin sosyal medya kullanımına dair endişeler artıyor

Selanik'te yaşanan bu üzücü olay, Yunanistan'da uzun süredir devam eden sosyal medya ve gençlerin güvenliği konusundaki tartışmaları yeniden gündeme getirdi. 14 yaşındaki çocuk, sosyal medyada yayılan meydan okumayı yerine getirmeye çalışırken bayıldı ve acil bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Bu olay, sosyal medyanın gençler üzerindeki olumsuz etkilerine dair endişeleri daha da artırdı.

Yunanistan hükümetinden sosyal medya düzenlemesi

Başbakan Kiryakos Miçotakis, 30 Aralık 2024'te yaptığı açıklamada, hükümetin gençlerin sosyal medya kullanımını denetlemeye yönelik bir program üzerinde çalıştığını duyurdu. Miçotakis, bu düzenlemenin üç temel eksenden oluşacağını belirtti: ebeveyn kontrolünün artırılması, çocukların internet ve sosyal medya kullanımında yaş sınırının netleştirilmesi ve dijital platformlarla işbirliği.

Ebeveynlere güçlü denetim araçları: "Parco.gov.gr" platformu

Hükümetin sunduğu yeni platform "parco.gov.gr", ebeveynlerin çocuklarının internet ve sosyal medya kullanımını daha etkin bir şekilde denetlemelerine imkan tanıyacak. Bu platform, ebeveynlere çocuklarının sosyal medya kullanım sürelerini izleme, girilen uygulamaları kontrol etme, uygunsuz içerikleri engelleme ve internet erişim saatlerini belirleme gibi çeşitli kontrol seçenekleri sunuyor.