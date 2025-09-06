Türkiye’de sosyal medya mecralarında yalnızca yasa dışı silah satışı değil, tetikçilik ilanları da dolaşıma girmiş durumda. Bazı hesapların “yaralama” için 250 bin TL, “öldürme” için ise 4 milyon TL talep ettiği ortaya çıktı. Hatta bu hesapların müşteri çekmek için ödeme konusunda “taksit seçeneği” bile sunduğu belirlendi.

Silah ticaretinden tetikçi ilanlarına

Milliyet’ten Çiğdem Yılmaz’ın haberine göre, internet sitelerinden sosyal medya gruplarına kadar pek çok platformda yasa dışı silah ilanları açık şekilde yayınlanıyor. Şiddetin giderek artmasına yol açan bu ortamda yeni bir aşamaya geçildi: Tetikçi hesapları.

Cinayet tarifesi: 4 milyon TL

Batux isimli bir hesapla yapılan görüşmede, cinayet için biçilen bedelin 4 milyon TL olduğu belirtildi. Hesap sahibi, “Normalde 5-6 milyon arası, canın bedeli ödenir” sözleriyle fiyatı savundu. Yüz yüze görüşme seçeneği için ayrıca 750 bin TL talep edildi.

“Ayağına sıkılır”

Bir başka görüşmede ise yaralama talebi için 300 bin TL istense de pazarlık sonucu fiyat 250 bin TL’ye indirildi. Tetikçi, “Ayağına sıkılır” diyerek yöntemi açıkça tarif etti.

4 taksit imkânı

Konuşmalarda, işin ücretinin 4 taksit halinde ödenebileceği de ifade edildi. Muhabirin, “25 bin TL’lik taksitlerle ödeyeyim” teklifini tetikçi kabul etti.