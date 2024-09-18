Denizli’nin Pamukkale ilçesinde sosyal medya üzerinden başlayan bir tartışmanın ardından yaşanan silahlı çatışma, cinayetle sonuçlandı. Olayda bir kişi yaşamını yitirirken, iki kişi de yaralandı. Gözaltına alınanların sayısı ise 5’e yükseldi.

Olayın detayları

Kınıklı Mahallesi’nde bulunan bir restoranda gerçekleşen olayda, Mehmet Demirkaya ve arkadaşlarıyla oturdukları esnada yanlarına gelen bir grup arasında sözlü bir tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle iki taraf arasında silahlı ve bıçaklı bir çatışma patlak verdi.

Çevredeki vatandaşların silah seslerini duyarak polisi ve sağlık ekiplerini araması üzerine, olay yerine hızla ekipler sevk edildi. İlk müdahaleyi yapan sağlık görevlileri, talihsiz bir şekilde Mehmet Demirkaya’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer yaralı Mehmet Ali A. ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan Devran S. de kısa sürede yakalanarak hastaneye sevk edildi.

Olayda ele geçirilenler

Olayla ilgili yapılan araştırmalar sonucunda, 3 adet ruhsatsız tabanca ve bir bıçak ele geçirildi. Devran S. ve Mehmet Ali A. gözaltına alınırken, Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, B.G., Y.B. ve O.A. isimli diğer şüphelileri de gözaltına aldı.

Soruşturmanın derinleşmesiyle, olayın geçmişte yaşanan bir küfürleşme nedeniyle meydana geldiği öğrenildi. Hayatını kaybeden Mehmet Demirkaya ile Devran S. arasında daha önceki tartışmalar nedeniyle husumet olduğu belirtildi.