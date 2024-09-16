Suç örgütü kurma, yönetme ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla hakkında dava açılan Engin Polat, 6 Eylül’de Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün ile birlikte tahliye edilmişti.

Sessizliğini bozdu

Tahliye sonrasında eşini cezaevinden almaya giden Dilan Polat, sosyal medya hesabında bir süre sessiz kaldı. Instagram'da 6,9 milyon takipçisi bulunan Polat, eşinin isteği üzerine paylaşım yapmamıştı. Ancak 10 gün süren bu sessizlik, Instagram'da eşi Engin Polat'la kalp işareti yaptığı bir fotoğrafı paylaşarak bozuldu. Fotoğrafın altına "Göğe Bak Benimle" şarkısını ekleyen Polat, romantik paylaşımıyla dikkat çekti.