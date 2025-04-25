Türk futbolunun önemli isimlerinden teknik direktör Bülent Uygun, büyük bir acıyla sarsıldı. Uygun’un bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören kızı Almina Tude Uygun, yaşamını yitirdi. Genç yaşta gelen bu kayıp, ailesi ve yakın çevresi başta olmak üzere tüm spor camiasında derin bir üzüntü yarattı.

Yoğun Bakımda Hayat Mücadelesi Vermişti

29 yaşındaki Almina Tude, uzun süredir çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Daha önce diyabet hastalığını yendiği yönündeki haberlerle umut veren genç kadın, son dönemde durumu ağırlaşınca yoğun bakıma kaldırılmıştı. Ne yazık ki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Spor Dünyasından Taziye Mesajları

Almina Tude Uygun’un vefatının ardından sosyal medyada çok sayıda taziye mesajı paylaşıldı. Başta teknik direktörler, futbolcular ve kulüpler olmak üzere birçok spor insanı Bülent Uygun’a başsağlığı dileklerini iletti.

Cenaze Töreni 26 Nisan’da

Almina Tude Uygun’un cenazesi, 26 Nisan Cumartesi günü ikindi namazının ardından Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki aile mezarlığında toprağa verilecek. Törene, Uygun ailesinin yakın dostlarının yanı sıra çok sayıda futbolcu ve spor camiasından ismin katılması bekleniyor.