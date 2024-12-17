Karaciğer kanseri nedeniyle hayata gözlerini yuman Sabuncu’nun ailesiyle yakından ilgilenen sanatçı, bu davranışıyla takdir topladı.

Ailesinin Teklifi Duygulandırdı

Cengizhan Sabuncu’nun vefatının ardından aile, Sibel Can ile iletişime geçerek önemli bir teklifte bulundu. Müge Dağıstanlı’nın aktardığı bilgilere göre, Sabuncu, Sibel Can’ın sahne kostümleri ve çeşitli harcamaları için verdiği paraları güvenilir bir şekilde yönetiyordu. Vefatının ardından aile, “Sizin bize bıraktığınız paradan tüm ödemeler yapıldıktan sonra 8 milyon TL kaldı. Bu parayı size iade etmek istiyoruz.” sözleriyle Sibel Can’a ulaştı.

“Çocukların Eğitimi İçin Kullanılsın”

Ailenin bu teklifi karşısında duygulanan Sibel Can, paranın iadesini kesin bir dille reddetti. Ünlü sanatçı, “Bu para, sizin ailede yetişen çocukların eğitim ve öğretim masrafları için kullanılsın” diyerek önemli bir jestte bulundu. Sibel Can’ın bu anlamlı davranışı, sanat dünyasında vefa ve duyarlılığın en güzel örneklerinden biri olarak yorumlandı.

“Cengizhan Benim İçin Çok Değerliydi”

Cengizhan Sabuncu ile 12 yıllık bir çalışma arkadaşlığının yanı sıra güçlü bir dostluğu olan Sibel Can, aldığı ölüm haberiyle büyük bir yıkım yaşadı. Sabuncu’nun cenaze töreninde de en ön safta yer alan sanatçı, dostuna son görevini yerine getirdi. Sabuncu’nun ailesine gösterdiği bu destek, onun ne kadar duyarlı ve vefalı bir insan olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Sibel Can’ın bu cömert ve anlamlı desteği, sevenlerinden ve hayranlarından büyük takdir toplarken, dostluk bağlarının ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hatırlattı.