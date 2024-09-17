İdeolojik çöküş
Gorbaçov'un Glasnost politikası, Sovyet halkına daha fazla ifade özgürlüğü sağlarken, Komünist Parti'nin iktidarına karşı eleştirileri artırdı ve reformları etkisiz kıldı.
Milliyetçilik ve özerklik talepleri
Sovyetler Birliği’nin çok uluslu yapısı, milliyetçilik hareketlerinin güçlenmesine ve çeşitli cumhuriyetlerde özerklik taleplerinin artmasına neden oldu.
Batı ile karşılaştırmalar
Sovyetler Birliği vatandaşları, Batı’nın yaşam standartlarıyla kendi ülkelerinin durumunu karşılaştırarak, hükümetin eksikliklerini daha açık bir şekilde gördü.
Liderlik krizi ve darbe girişimi
Gorbaçov'un vizyon eksikliği ve başarısız bir darbe girişimi, Sovyetler Birliği'nin çöküşünü hızlandırdı. Aralık 1991'de Sovyetler Birliği resmen dağıldı.
Muhabir: Mehrican Candemir