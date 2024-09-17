İdeolojik çöküş

Gorbaçov'un Glasnost politikası, Sovyet halkına daha fazla ifade özgürlüğü sağlarken, Komünist Parti'nin iktidarına karşı eleştirileri artırdı ve reformları etkisiz kıldı.

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Milliyetçilik ve özerklik talepleri

Sovyetler Birliği’nin çok uluslu yapısı, milliyetçilik hareketlerinin güçlenmesine ve çeşitli cumhuriyetlerde özerklik taleplerinin artmasına neden oldu.

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Türkiye’nin gizemli mağaraları: Henüz keşfedilmemiş doğal harikalar Türkiye’nin gizemli mağaraları: Henüz keşfedilmemiş doğal harikalar

Batı ile karşılaştırmalar

Sovyetler Birliği vatandaşları, Batı’nın yaşam standartlarıyla kendi ülkelerinin durumunu karşılaştırarak, hükümetin eksikliklerini daha açık bir şekilde gördü.

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Liderlik krizi ve darbe girişimi

Gorbaçov'un vizyon eksikliği ve başarısız bir darbe girişimi, Sovyetler Birliği'nin çöküşünü hızlandırdı. Aralık 1991'de Sovyetler Birliği resmen dağıldı.

Muhabir: Mehrican Candemir