İdeolojik çöküş

Gorbaçov'un Glasnost politikası, Sovyet halkına daha fazla ifade özgürlüğü sağlarken, Komünist Parti'nin iktidarına karşı eleştirileri artırdı ve reformları etkisiz kıldı.

Milliyetçilik ve özerklik talepleri

Sovyetler Birliği’nin çok uluslu yapısı, milliyetçilik hareketlerinin güçlenmesine ve çeşitli cumhuriyetlerde özerklik taleplerinin artmasına neden oldu.

Batı ile karşılaştırmalar

Sovyetler Birliği vatandaşları, Batı’nın yaşam standartlarıyla kendi ülkelerinin durumunu karşılaştırarak, hükümetin eksikliklerini daha açık bir şekilde gördü.

Liderlik krizi ve darbe girişimi

Gorbaçov'un vizyon eksikliği ve başarısız bir darbe girişimi, Sovyetler Birliği'nin çöküşünü hızlandırdı. Aralık 1991'de Sovyetler Birliği resmen dağıldı.