Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesi Durumtay Mahallesi Setboyu mevkisinde, saat 14.00 civarında meydana gelen kazada, tarım işçilerini taşıyan ticari araç ile bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kafa kafaya çarpışma sonucu 8 yaralı

Kazaya, H.A. (46) idaresindeki 16 ADB 323 plakalı ticari araç ve karşı yönden gelen M.D. (27) yönetimindeki 06 CRT 887 plakalı otomobilin çarpışması sebep oldu. Çarpışmanın şiddetiyle, ticari araçta bulunan 7 tarım işçisi ile otomobil sürücüsü M.D. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla müdahale ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sağlık durumları iyi

Yapılan açıklamaya göre, kazada yaralanan 8 kişinin genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlatarak kazanın oluş sebebini araştırıyor.

Trafik kazalarına dikkat

Bursa’nın önemli tarım bölgelerinden biri olan Mustafakemalpaşa’da, özellikle tarım işçilerinin taşındığı araçlarla ilgili güvenlik önlemlerine dikkat edilmesi büyük önem taşıyor. Uzmanlar, tarım işçilerini taşıyan araçların düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiğini vurgularken, sürücülerin dikkatli olması ve hız sınırlarına uyması konusunda da uyarılar yapılıyor.