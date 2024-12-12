Avrupa Birliği (AB), Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen İçişleri Bakanları toplantısında, Bulgaristan ve Romanya’nın Schengen bölgesine tam üyeliğini onayladı. Bu kararla birlikte iki ülke, 31 Mart’tan itibaren deniz ve havadan Schengen serbest seyahat bölgesine dahil edilecek.

AB’nin vizesiz seyahat bölgesi genişliyor

Schengen bölgesine dahil olan ülkeler arasında vizesiz seyahat imkanının yanı sıra sınır kontrollerinin kaldırılması da bulunuyor. Bulgaristan ve Romanya’nın katılımıyla Schengen bölgesi daha da genişlerken, serbest dolaşım hakkı kazanan vatandaşlar için ekonomik ve sosyal alanda yeni fırsatlar doğması bekleniyor.

Sınır kontrolleri kademeli kalkacak

İlk aşamada iki ülkenin deniz ve hava sınırlarında Schengen serbest seyahat düzenlemeleri uygulanmaya başlanacak. Karayolu sınır kontrollerinin kaldırılması ise ilerleyen süreçte gerçekleştirilecek.

AB’den olumlu tepkiler

AB yetkilileri, Bulgaristan ve Romanya’nın Schengen bölgesine tam üyeliğinin, Avrupa’da iş birliğini artıracağını ve iki ülkenin uzun süredir bu doğrultuda yaptığı reformların karşılık bulduğunu ifade etti.