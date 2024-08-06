Bahri Baba Parkı: İzmir’in tarihi kokan yeşil alanı

İzmir’in Konak ilçesinde yer alan Bahri Baba Parkı, şehir tarihinin derinliklerinden günümüze uzanan bir hikaye sunuyor. Bir zamanlar Yahudi mezarlığı olarak bilinen bu bölge, 19. yüzyıl ortalarına kadar şehrin güney sınırını oluşturuyordu. O dönemde bu bölgeye "Maşatlık" da denirdi.

Tarihçe

Bahri Baba Parkı'nın tarihi, 16. yüzyıla kadar uzanıyor. Park içinde yer alan bir mezar taşındaki 1565 yılına ait yazıt, burada eski bir Yahudi mezarlığının bulunduğunu gösteriyor. 1883’ten sonra Güzelyalı yolu açılınca, mezarlık şehir merkezine oldukça yakın bir konumda kaldı ve etrafına evler inşa edilmeye başlandı. 1907 yılında, mezarlık arazisinin bir kısmı Gureba-i Müslimin Hastanesi’ne bağışlandı. Ardından 1910 yılında, mezarlıkta ağaçlandırma çalışmaları başlatıldı. 1913-1918 yılları arasında Vali Rahmi Bey’in öncülüğünde şehir dışına mezarlık taşıma projesi uygulandı ve Bahri Baba Mezarlığı da Gürçeşme Mezarlığı'na taşındı.

Parkın düzenlenmesi çalışmaları 1925 yılında dönemin Belediye Başkanı Aziz Akyürek tarafından başlatıldı ve 1930’lu yıllarda tamamlanarak genişletildi. O dönemde basında, mezarlıkların parka dönüştürülmesi 'memat üzerinde hayat' ifadesiyle olumlu bir şekilde karşılandı.

1950’lerden itibaren Birleşmiş Milletler (Varyant) yolunun geçişiyle parkın bütünlüğü bozuldu. Aynı dönemde Sarı Kışla’nın yıkılmasının ardından, park alanından arsa tahsis edilerek Şark Kahvesi, Atatürk İl Halk Kütüphanesi gibi yapılar inşa edildi ve park alanı giderek küçüldü.

Bahri Baba isminin kökeni

Bahri Baba Parkı’nın ismi, ilginç bir rivayete dayanıyor. Bir gün denizden gelen bir siyahi erkek cesedi, parkın bulunduğu bölgenin kıyısına vurmuş. Gemi yapım ustaları cesedi denizden çıkarıp yolun karşı tarafındaki Yahudi mezarlığının dışına gömmüşler. Mezarı ziyaret edenler, kişinin kutlu bir zat olduğunu düşündü ve kısa sürede burası bir tür yatıra dönüştü. Denizle bağlantılı olduğu için, bu kişinin adına Bahri Baba denmiş.

Bahri Baba Parkı, hem tarihsel derinliği hem de doğal güzellikleriyle İzmir’in önemli yeşil alanlarından biri olarak ziyaretçilerini bekliyor. Şehir yaşamının yoğunluğundan uzaklaşıp, geçmişin izlerini bu parkta bulabilirsiniz.

Bahri Baba Parkı: Ulaşım ve adres bilgileri

Adres: Bahri Baba Parkı, Mithatpaşa Caddesi, Konak, İzmir'de yer almaktadır.

Ulaşım bilgileri:

Toplu taşıma: İzmir şehir merkezinden Konak ilçesine ulaşım sağlayan otobüs, metro veya vapur hatlarını kullanabilirsiniz. Konak’tan parkı yürüyerek veya kısa bir taksi yolculuğuyla kolayca bulabilirsiniz.

Kişisel araçla: İzmir’in merkezi noktalarından Mithatpaşa Caddesi'ne yönelerek Bahri Baba Parkı'na ulaşabilirsiniz. Parkın çevresinde otopark alanları bulunmaktadır.

Bahri Baba Parkı, İzmir’in merkezine oldukça yakın bir konumda olup, kolayca erişilebilir bir yeşil alan olarak şehir sakinlerine dinlenme ve tarihî atmosferde vakit geçirme imkanı sunar.