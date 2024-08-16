Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin halka arz başvurusunu onayladı. SPK'nın haftalık bülteninde, çeşitli şirketlerin sermaye artırımı, borçlanma aracı ihracı ve kira sertifikası taleplerine de yeşil ışık yakıldı.

SPK, AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 25,20 TL fiyatla halka arz edilmesi başvurusunu onayladı. Bu karar, yatırımcılar için yeni bir fırsat yaratırken, gayrimenkul sektöründe de dikkat çeken bir gelişme olarak öne çıkıyor. Halka arz sürecinin, yatırımcılar tarafından büyük ilgi görmesi bekleniyor.

Sanifoam, Sarkuysan ve Koray GYO'nun sermaye artırımları onaylandı

SPK, Sanifoam Endüstri ve Tüketim Ürünleri Sanayi Ticaret AŞ'nin 120 milyon liralık, Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ise 100 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı taleplerini kabul etti. Ayrıca, Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin tahsisli sermaye artırımı da onaylandı. Bu sermaye artırımları, şirketlerin büyüme hedeflerini desteklerken, yatırımcılar için de yeni fırsatlar sunuyor.

Borçlanma araçları ve kira sertifikaları ihraç ediliyor

Akdeniz Faktoring AŞ, Marbaş Menkul Değerler AŞ, İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ, Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım AŞ, ALJ Finansman AŞ ve Halk Finansal Kiralama AŞ’nin borçlanma aracı ihraç talepleri de SPK tarafından onaylandı. Toplamda milyarlarca liralık borçlanma aracı ihraç edilecek bu süreç, şirketlerin finansal yapılarının güçlendirilmesine katkı sağlayacak.

Ayrıca, Katılım Varlık Kiralama AŞ ve Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Tera Bank Birinci Varlık Finansmanı Fonu'nun 5'er milyar liralık kira sertifikası ve varlığa dayalı menkul kıymet (VDMK) ihraç talepleri de onaylandı. Bu gelişme, faizsiz finansman yöntemlerine olan ilginin arttığını gösteriyor.

Yeni faaliyet izinleri

SPK, "Rota Portföy Yönetimi AŞ Narm Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" ve "Tera Portföy Yönetimi AŞ BRKT Siber Güvenlik Girişim Sermayesi Yatırım Fonu"nun kuruluş taleplerini olumlu karşıladı. Ayrıca, Titanyum Bağımsız Denetim Hizmetleri AŞ’nin "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetimle Yetkili Kuruluşlar Listesi"ne alınma talebi de onaylandı. Bu adımlar, Türkiye'de girişim sermayesi ve bağımsız denetim alanlarında faaliyetlerin genişlemesine olanak tanıyacak.