Bucaspor 1928'de Gökhan Köseoğlu gitti

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezonda hedefini zirve olarak belirleyen Bucaspor 1928'de takım kaptanlarından Gökhan Köseoğlu'nun takımdan ayrıldığı ifade edildi.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezonda hedefini zirve olarak belirleyen Bucaspor 1928'de takım kaptanlarından Gökhan Köseoğlu'nun takımdan ayrıldığı ifade edildi. Son 3 sezondur istikrarlı bir şekilde sarı-lacivertli formayı giyen 29 yaşındaki defans oyuncusunun Amed Sportif ile temasta olduğu öğrenildi.

Geçen sezon 2'nci Lig'de 29 maçta sarı-lacivertli formayı sırtına geçiren Gökhan Köseoğlu, 2 bin 396 dakika sahada kaldı. Gökhan, sezon sonuna doğru ise sarı-lacivertlilerde kadro dışı bırakılmıştı.