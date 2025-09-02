Buca’nın modern spor kompleksi Sporium, 9 Eylül Salı günü itibarıyla yeni yüzme sezonunu açıyor. Yıldız Mahallesi’ndeki tesiste düzenlenecek kurslar, 7’den 70’e tüm Bucalıları kapsayacak şekilde planlandı. Katılımcılar, yarı olimpik havuzda uzman antrenörler eşliğinde güvenli ve keyifli bir ortamda yüzme öğrenme fırsatı bulacak.

Serbest kullanım da mümkün

Yüzme kurslarına katılamayan vatandaşlar ise tesisin belirlenen gün ve saatlerinde serbest kullanım imkanından faydalanabilecek. Böylece Sporium, hem düzenli eğitim hem de bireysel spor olanaklarıyla Buca halkının hizmetinde olacak.

Başkan Duman’dan davet

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, kursların amacını şu sözlerle açıkladı:

“Sağlıklı bir toplum yaratmak için sporu her yaşa ulaştırmayı hedefliyoruz. Yüzme, bedensel ve zihinsel gelişim için son derece faydalı bir spor. İlçemizde bu alanda ciddi bir talep vardı. Bu nedenle kurslarımızın kapsamını genişlettik. Çocuklarımızdan yetişkinlerimize kadar tüm hemşehrilerimizi Sporium’a bekliyoruz.”