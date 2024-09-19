Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Göztepe'nin Sportif Direktörü Ivan Mance, kulübün sosyal medya hesaplarına verdiği röportajda, son iki yılda kulübün kat ettiği yolu ve gelecekteki hedeflerini değerlendirdi. Hırvat spor adamı, Göztepe'ye katıldığı dönemin zorlu olduğunu belirtirken, şu an Süper Lig'de mücadele etmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.

"Projeyi başarıyla tamamladık"

Mance, "İki yıl boyunca taraftarlarımız, kulüp çalışanlarımız, İzmir medyası ve destekçilerimizle birlikte bir şeyler inşa etmeyi başardık. İlk hedefimiz Süper Lig'e çıkmaktı ve bunu başardık. Özellikle çocuklar için unutulmaz anılar oluşturduğumuzu düşünüyorum" dedi.

Göztepe’nin Süper Lig'e ait olduğunu vurgulayan Mance, "Projeyi başarıyla tamamladık. Bu büyük bir çalışma gerektirdi ve herkesin katkısıyla başardık. Şimdi geleceğe umutla bakıyoruz. Daha büyük işler başarabileceğimize inanıyorum" diye konuştu.

Yeni sezonda takımı karakterli ve uyumlu bir oyuncu grubuyla güçlendirdiklerini belirten Mance, "Geçen sezondan önemli oyuncuları koruduk ve felsefemize uyacak yeni isimler dahil ettik" diyerek takımın gelecekte daha büyük başarılar elde edeceğine inandığını ifade etti.

"Büyük hayaller peşindeyiz"

Felsefelerinin çok çalışmak olduğunu sözlerine ekleyen Mance, "Göztepe’ye saygı duymak ve yeşil sahada büyük hayaller peşinde koşmak en baştaki amacımız. Bu yönde istediğimiz pozisyonlara birkaç oyuncu ekledik. Bence takımımız şu an yazın başındaki durumundan daha güçlü. Ancak her transfer dönemi için söylediğim gibi, transfer dönemi puan tablosuna puan eklemez. Puanlar için sahada kazanmanız gerekir. Antrenör ekibimizle ve Stanimir Stoilov hocamızla buraya gelen tüm oyuncuları daha iyi bir hale getirebiliriz. Şu anda ligdeki en genç takıma sahibiz ve bu da hedeflerimizden biriydi. Bu yüzden hocamızın çalışma tarzıyla onları daha iyi hale getirebileceğimize inanıyorum. Yine ortak hedeflere ve amaçlara sahip bir takım kurabilir ve Göztepe taraftarlarına büyük mutluluklar yaşatabiliriz" ifadelerini kullandı.

"İyi bir transfer dönemi geçirdik"

Sport Republic şirketi ve Onursal Başkan Mehmet Sepil'den çok büyük destek gördüklerini belirten Ivan Mance, "Böyle bir yönetimle çalışmak benim için bir gurur. Bu yüzden muhteşem taraftarımızla birlikte yeni bir tarih yazabileceğimize, yeni anılar oluşturabileceğimize ve sezonda harika şeyler yapabileceğimize inanıyorum. Ancak gerçekçi olalım bu kolay olmayacak. Çünkü Türkiye’deki tüm kulüpler yatırım yapıyor ve iyi bir takım kurmaya çalışıyor. Ancak biz kendimize inanıyoruz. Biz sadece Göztepe’ye odaklandık. Çevremizde olup bitenlere odaklanmıyoruz. İyi bir transfer dönemi geçirdiğimizi kanıtlayabileceğimize ve bunu sahada gösterebileceğimize inanıyorum." yorumunu yaptı.

🎙 Sportif Direktörümüz Ivan Mance, Göztepe Mobil Uygulaması üzerinden açıklamalarda bulundu.



Videonun tamamını izlemek için👉 https://t.co/zvOo1hsz8I#Göztepe pic.twitter.com/wTOWbNNIhz — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) September 18, 2024

"Taraftarımız olmadan asla"

Son olarak taraftara da mesajlar gönderen Mance sözlerini şu şekilde tamamladı: " Öncelikle herkesten bir daha asla taraftarımız olmadan maç oynamamızı rica ediyorum. Çünkü Göztepe’nin kimliği ve asıl gücü stadyumumuz dolu olduğunda ortaya çıkıyor Gerçekten de stadyumumuzdaki deneyim futbol dünyasında elde edebileceğiniz en iyi deneyimlerden biri. O yüzden bir daha asla taraftarlarımız olmadan stadyumda maç oynamayalım. Duygularımız kontrol edelim ama kulübe ve takıma her türlü desteği verelim. Göztepe arması için verdikleri mücadele ve bu arma için oynadıkları oyunla bu desteği hak edeceklerine inanıyorum. O zaman birlikte harika şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum. İyi anlarda taraftarlarımızla birlikte mutlu olmak için onlara ihtiyacımız var. Ancak kötü anlarda, belki maçları kaybettiğimizde de taraftarlarımıza ihtiyacımız var. Onlardan bize destek olmalarını ve arkamızda durmalarını istiyoruz. Çünkü iki yılda öğrendiğim en önemli şey taraftarlarımız sezonun zorlu anlarında bile takımımızın yüzde yüz arkasında durduğunda Göztepe durdurulamaz oluyor. Kimse bizi durduramaz. Öyleyse birleşelim. Birlikte bir bütün olalım. Bu sezon ve önümüzdeki sezonlarda da yeni ve muhteşem bir tarih yazalım. Göztepe 100 yaşına geliyor ama bu Göztepe hikayesinin sonu değil. Göztepe’nin 200 yaşında olması lazım. Önümüzdeki 100 yılın geride bıraktığımız 100 yıldan daha başarılı olmasını diliyorum."